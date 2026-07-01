Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rheinzabern - Sachbeschädigung an Fahrzeug - Zeugen gesucht

Rheinzabern (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein Auto im Goethering in Rheinzabern durch bisher unbekannte Täter beschädigt. Die unbekannten Täter schlugen die Frontscheibe des Fahrzeugs ein und zerkratzten die Motorhaube. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271-9221-0 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

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