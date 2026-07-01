Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren

Wörth am Rhein (ots)

Heute Morgen wurde ein 21-Jähriger Verkehrsteilnehmer gegen 01.00 Uhr Im Brödel in Wörth am Rhein einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 21-Jährige unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Bei einer Durchsuchung des 21-Jährigen konnten die Beamten zudem ein Einhandmesser auffinden und sicherstellen. Dem 21-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Ein dementsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

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