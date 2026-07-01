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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Birkweiler - Dreister Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht

Birkweiler (ots)

Bisher unbekannte Täter entwendeten im Tatzeitraum (29.06.2026, 23:00 - 30.06.2026, 02:00 Uhr) zwei hochwertige Fahrräder der Marke Orbea. Die Fahrräder befanden sich auf einem Fahrradträger eines Campers, welcher in der Weinstraße in Birkweiler abgestellt war. Die Fahrräder waren hierbei zusätzlich mit mehreren Schlössern gesichert. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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