Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - E-Scooter entwendet - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Bisher unbekannte Täter entwendeten im Tatzeitraum (28.06.2026, 23:00 - 29.06.2026, 03:00 Uhr) in der Stadtschreibergasse einen E-Scooter, der mit einem Sicherheitsschloss gesichert war. Jedoch war das Schloss lediglich um den Lenker gewickelt, sodass das Schloss mühelos entfernt werden konnte. Der Wert des entwendeten E-Scooters beträgt etwa 400 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

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