Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Einbruch in Schwimmbadkiosk - Zeugen gesucht

Landau (ots)

In der Nacht vom 27.06.2026 auf den 28.06.2026 brachen unbekannte Täter in das Schwimmbadkiosk des Freibades am Prießnitzweg in Landau ein. Hierfür wurde ein Fenster aufgehebelt. Entwendet wurde lediglich eine geringe Menge Bargeld. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Bei der Tatortaufnahme konnten diverse Spurenträger aufgefunden und sichergestellt werden. Diese werden nun einer kriminaltechnischen Untersuchung unterzogen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

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