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POL-PDLD: Edesheim/A65 - Fahrtüchtigen Lkw-Fahrern auf der Spur: Abfahrtskontrolle verhindert Trunkenheitsfahrt

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Edesheim/A65 (ots)

Edesheim/A65 - Fahrtüchtigen Lkw-Fahrern auf der Spur: Abfahrtskontrolle verhindert Trunkenheitsfahrt

Insgesamt 30 Lkw-Fahrer wurden gestern Abend kurz vor dem Ende des Sonntagsfahrverbots einer polizeilichen Abfahrtskontrolle unterzogen. Die Beamten überprüften dabei insbesondere die Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführer. Gegen 22:00 Uhr mussten bei einem der Fahrer die Fahrzeugschlüssel sowie die Ladepapiere präventiv sichergestellt werden. Der Mann beabsichtigte, seine Fahrt mit einem Atemalkoholwert von 0,94 Promille fortzusetzen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Erst nach Erreichen der vollständigen Nüchternheit wurden ihm die Gegenstände am Folgemorgen gegen 05:30 Uhr wieder ausgehändigt.

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