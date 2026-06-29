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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim/A65 - Fahrtüchtigen Lkw-Fahrern auf der Spur: Abfahrtskontrolle verhindert Trunkenheitsfahrt

POL-PDLD: Edesheim/A65 - Fahrtüchtigen Lkw-Fahrern auf der Spur: Abfahrtskontrolle verhindert Trunkenheitsfahrt
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Edesheim/A65 (ots)

Edesheim/A65 - Fahrtüchtigen Lkw-Fahrern auf der Spur: Abfahrtskontrolle verhindert Trunkenheitsfahrt

Insgesamt 30 Lkw-Fahrer wurden gestern Abend kurz vor dem Ende des Sonntagsfahrverbots einer polizeilichen Abfahrtskontrolle unterzogen. Die Beamten überprüften dabei insbesondere die Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführer. Gegen 22:00 Uhr mussten bei einem der Fahrer die Fahrzeugschlüssel sowie die Ladepapiere präventiv sichergestellt werden. Der Mann beabsichtigte, seine Fahrt mit einem Atemalkoholwert von 0,94 Promille fortzusetzen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Erst nach Erreichen der vollständigen Nüchternheit wurden ihm die Gegenstände am Folgemorgen gegen 05:30 Uhr wieder ausgehändigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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