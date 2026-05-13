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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Sitzmöbel aus Freibad gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter überkletterten mutmaßlich zwischen Montag (11.05.2026), 21.30 Uhr und Dienstag (12.05.2026), 16.45 Uhr den Zaun eines Freibades im Otto-Konz-Weg in Ludwigsburg. Anschließend stahlen die Täter mehrere Plastikstühle eines Kiosks im Wert von insgesamt etwa 400 Euro.

Der Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt nimmt unter der Tel. 07141 29920-0 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de sachdienliche Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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