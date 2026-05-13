POL-LB: Ludwigsburg: Sitzmöbel aus Freibad gestohlen
Ludwigsburg (ots)
Noch unbekannte Täter überkletterten mutmaßlich zwischen Montag (11.05.2026), 21.30 Uhr und Dienstag (12.05.2026), 16.45 Uhr den Zaun eines Freibades im Otto-Konz-Weg in Ludwigsburg. Anschließend stahlen die Täter mehrere Plastikstühle eines Kiosks im Wert von insgesamt etwa 400 Euro.
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