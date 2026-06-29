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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Geschäftswagen abstellen geht schief

Kandel (ots)

Einen Schaden an drei Fahrzeugen und eine kurze Fahndung verursachte ein 29-Jähriger am Samstagabend in der Juststraße in Kandel. Der 29-Jährige wollte gegen 20:45 Uhr seinen Geschäftswagen in dem Anwesen seines Chefs abstellen. Hierzu befuhr der 29-Jährige die Juststraße in Kandel und beschädigte beim Vorbeifahren zwei am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge. Im Anschluss stellte der 29-Jährige den Geschäftswagen in dem Hof des Anwesens seines Chefs ab. Der Chef des 29-Jährigen bekam dies mit und wollte seinen Mitarbeiter zur Rede stellen. Hierbei kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden, in Folge dessen der Chef seinem Mitarbeiter ins Gesicht schlug, sodass dieser blutete und verletzt wurde. Daraufhin rannte der 29-Jährige in Richtung Ortsmitte davon und schlug noch mit seiner Hand auf die Motorhaube eines weiteren geparkten Autos ohne dieses zu beschädigen. Der 29-Jährige konnte nach einer kurzen Fahndung in der Hauptstraße in Kandel festgestellt werden. Bei dem 29-Jährigen konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Dem 29-Jährigen wurde anschließend eine Blutprobe bei hiesiger Dienststelle entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der entstandene Unfallschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Gegen den 29-Jährigen wurden die dementsprechenden Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde gegen den Chef des 29-Jährigen ebenfalls ein Strafverfahren wegen einer Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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