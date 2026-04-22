POL-PDLD: Bad Bergzabern - Verschiedene Drogen eingenommen und mit dem Auto gefahren
Bad Bergzabern (ots)
Am Montag, 20. April wurde in der Königstraße in Bad Bergzabern ein 44-jähriger Pkw-Führer kontrolliert. Bei der Kontrolle konnte eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Ein entsprechender Urin-Test verlief positiv auf THC, Kokain und Metamphetamin. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.
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