Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfalllage in der Südpfalz

Landau/Südliche Weinstraße/Kreis Germersheim (ots)

Die Polizeidirektion Landau hat das Verkehrsunfalllagebild 2025 veröffentlicht. Insgesamt wurden 9.681 Verkehrsunfälle registriert, ein leichter Rückgang um 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Unfallschwere hat zugenommen: Unfälle mit Personenschaden stiegen um 4,5 Prozent, ebenso die Zahl der Verkehrstoten und Leichtverletzten, während die Zahl der Schwerverletzten sank. Deutliche Zuwächse verzeichneten sogenannte neue Risikogruppen. Insbesondere E-Scooter, aber auch Rad- und Pedelec-Fahrende sowie Lkw waren häufiger an Unfällen mit Verletzten beteiligt. Senioren und Kinder sind zunehmend betroffen, während bei jungen Fahrenden (18-24 Jahre) ein Rückgang der Unfallzahlen festzustellen ist. Bei den Unfallursachen gingen klassische Faktoren wie Geschwindigkeit, Abstand und Abbiegefehler zurück. Im Rahmen der Verkehrsprävention wurden 2025 insgesamt 3.228 Kinder in der Radfahrausbildung geschult. Das vollständige Lagebild ist online abrufbar. Link: Polizeidirektion Landau . Polizei Rheinland-Pfalz Gerne kann das Unfalllagebild in einem persönlichen Gespräch mit dem Leiter der Polizeidirektion Landau, Herr Polizeidirektor Jürgen Traub, erläutert werden. Sollte auf regionale Besonderheiten, z. B.: B10 von Rinnthal bis Landau-Nord eingegangen werden, bitten wir um vorherige Mitteilung. Anmeldungen zum persönlichen Gespräch werden bis zum 01.05.2026 unter pdlandau@polizei.rlp.de entgegengenommen.

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