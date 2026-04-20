PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfalllage in der Südpfalz

Landau/Südliche Weinstraße/Kreis Germersheim (ots)

Die Polizeidirektion Landau hat das Verkehrsunfalllagebild 2025 veröffentlicht. Insgesamt wurden 9.681 Verkehrsunfälle registriert, ein leichter Rückgang um 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Unfallschwere hat zugenommen: Unfälle mit Personenschaden stiegen um 4,5 Prozent, ebenso die Zahl der Verkehrstoten und Leichtverletzten, während die Zahl der Schwerverletzten sank. Deutliche Zuwächse verzeichneten sogenannte neue Risikogruppen. Insbesondere E-Scooter, aber auch Rad- und Pedelec-Fahrende sowie Lkw waren häufiger an Unfällen mit Verletzten beteiligt. Senioren und Kinder sind zunehmend betroffen, während bei jungen Fahrenden (18-24 Jahre) ein Rückgang der Unfallzahlen festzustellen ist. Bei den Unfallursachen gingen klassische Faktoren wie Geschwindigkeit, Abstand und Abbiegefehler zurück. Im Rahmen der Verkehrsprävention wurden 2025 insgesamt 3.228 Kinder in der Radfahrausbildung geschult. Das vollständige Lagebild ist online abrufbar. Link: Polizeidirektion Landau . Polizei Rheinland-Pfalz Gerne kann das Unfalllagebild in einem persönlichen Gespräch mit dem Leiter der Polizeidirektion Landau, Herr Polizeidirektor Jürgen Traub, erläutert werden. Sollte auf regionale Besonderheiten, z. B.: B10 von Rinnthal bis Landau-Nord eingegangen werden, bitten wir um vorherige Mitteilung. Anmeldungen zum persönlichen Gespräch werden bis zum 01.05.2026 unter pdlandau@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-1015
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 10:04

    POL-PDLD: Wörth am Rhein - Geschwindigkeitskontrollen an der Bundesstraße 9

    Wörth am Rhein (ots) - Am Sonntag wurden zwei Geschwindigkeitsmessungen in dem Zeitraum von 10:30 Uhr bis 11:20 Uhr und von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr an der Bundesstraße 9, in Fahrtrichtung Frankreich, in Höhe Langenberg, durchgeführt. Bei den Kontrollen wurden insgesamt 180 Fahrzeuge gemessen. Hiervon waren 29 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter wurde ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 06:58

    POL-PDLD: Landau - Betrunken mit Fahrrad gestürzt

    Landau (ots) - Am 19.04.2026 wurde der Polizei Landau gegen 16:30 Uhr ein gestürzter Fahrradfahrer im Bereich der Wirth Allee in Landau gemeldet. Der 56-jährige Radfahrer war aufgrund eines Fahrfehlers in Verbindung mit seiner Alkoholisierung (Atemalkoholtest: knapp 1,8 Promille) ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren