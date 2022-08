POL-PDLD: Germersheim - Eine verletzte Person und 90.000 Euro Schaden

Silz/Pfalz (ots) - In der Nacht von 21./22.08.2022, wurde in der Hauptstraße in eine Werkstatt eingebrochen. Die Täter stiegen über einen Zaun auf das Werkstattgelände und brachen in das Werkstattgebäude ein. Im Gebäude wurden mehrere verschlossene Türen aufgebrochen und die Räumlichkeiten durchsucht. Das Diebesgut ist bislang noch nicht genau bekannt. Der angerichtete Sachschaden wird auf 5000.- Euro beziffert. In der unmittelbaren Nachbarschaft verschafften sich in ...

