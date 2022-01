Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kupferdiebstähle - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

17. Januar 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 14. -15.01.2022 - Geesthacht

Am vergangenen Wochenende (14.01. - 15.01.2022) kam es zu mehreren Diebstählen von Kupferrohren im Stadtgebiet von Geesthacht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Freitag, 14.01.2022, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 18.45 Uhr sowie in der Nacht von Freitag, 14.01.2022, 19.00 Uhr, auf Samstag,15.01.2022, 11.40 Uhr entwendeten unbekannte Täter von Mehrfamilienhäusern in der Straße Horner Kamp 10 Meter Regenwasser-Fallrohr aus Kupfer.

Ein weiterer Diebstahl von insgesamt 13 Metern Fallrohre ereignete sich von Freitag (14.01.2022) auf Samstag (15.01.2022). Vom der katholischen Kirche St. Barbara in der Waldstraße wurden ebenfalls Regenwasser-Fallrohre aus Kupfer demontiert und entwendet.

Angaben zur Höhe des Diebesguts können noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer kann Angaben zu den Taten machen? Wer hat in den angegebenen Tatzeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Horner Kamp und der Waldstraße wahrgenommen? Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152/8003-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell