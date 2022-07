POL-PDLD: Germersheim- Liebe gesucht, Betrüger gefunden

Bad Bergzabern (ots) - In der Zeit von 03.07.-06.07.22 wurde in der Landauer Straße in eine Kirche eingebrochen. Die Täter brachen in den Versammlungsraum der Kirche ein und entwendeten Elektrogeräte. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 1000.- Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen. Rückfragen ...

