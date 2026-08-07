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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Teure Ketten gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagnachmittag in der Helmut-Hartert-Straße den Schmuck eines 85-Jährigen geraubt. Der Senior war um 15.30 Uhr mit seinem Rollator unterwegs, als er an der Ecke Kammgarnstraße von einem Mann angesprochen und überrumpelt wurde. Während einer kurzen Interaktion nahm der Verdächtige dem 85-Jährigen unbemerkt zwei teure Halsketten ab. Der Wert des Schmucks beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Bei dem Vorfall fiel der ältere Mann gegen seine Gehhilfe und verletzte sich leicht. Der Räuber flüchtete im Anschluss als Beifahrer eines größeren Autos. Wie sich herausstellte, hatte der Unbekannte den Senior bereits einige Stunden zuvor, gegen 12 Uhr, in der Pariser Straße, nahe der Apostelkirche angesprochen und ihm einen Ring zum Kauf angeboten. Auch im Anschluss daran sei der Mann bereits in das gleiche Fahrzeug gestiegen. Es soll sich um einen etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann mit eher kräftiger Statur handeln. Er ist ungefähr 1,70 Meter groß, hat schwarze Haare, einen Kinnbart und gebräunte Haut. Der Unbekannte sprach gebrochenes Deutsch. Auffällig waren zudem drei bis vier Ketten an seinem Hals, die wegen seines weit geöffneten Hemdes gut zu sehen waren. Die Kripo ermittelt wegen Raubverdachts und sucht Zeugen. Wem sind zu den infrage stehenden Zeiten verdächtige Personen aufgefallen? Wer hat etwas von den Vorfällen mitbekommen? Wer kann das Fahrzeug oder den Fahrer beschreiben? Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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