PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Aufbruchsversuch an Kleintransporter scheitert

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch versucht, einen Kleintransporter in der Straße Bahnheim aufzubrechen. Die Täter scheiterten. Am Mittwochmorgen stellte der Besitzer ein Loch in einer Tür seines Fahrzeugs fest. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts aus dem Wagen entwendet. Zeugen, die Hinweise zu dem Aufbruchsversuch geben können oder in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2026 – 15:23

    POL-PPWP: Überfall in der Parkstraße

    Kaiserslautern (ots) - Unbekannte haben am Mittwoch im Bereich Parkstraße/Schumannstraße einen 18-Jährigen überfallen. Der Vorfall ereignete sich zwischen 14 und 14:30 Uhr in der Nähe des Stadtparks. Die Täter schlugen ihrem Opfer unvermittelt ins Gesicht und entwendeten eine grüne Bauchtasche der Marke Calvin Klein. Darin befanden sich unter anderem Bargeld, Ausweisdokumente, eine Bankkarte, ein Smartphone sowie ...

    mehr
  • 05.08.2026 – 15:20

    POL-PPWP: Versuchtes Tötungsdelikt: Polizei ermittelt

    Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Die Kriminalpolizei Kaiserslautern ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts, das sich am Dienstagabend in Landstuhl ereignete. Nach den bisherigen Ermittlungen meldeten Anwohner kurz nach 22 Uhr Knallgeräusche in der Nähe des Rathauses. Die Polizei war daraufhin mit starken Kräften im Einsatz. In der Lindenstraße trafen die Beamten einen schwerverletzten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren