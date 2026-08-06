Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Aufbruchsversuch an Kleintransporter scheitert

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch versucht, einen Kleintransporter in der Straße Bahnheim aufzubrechen. Die Täter scheiterten. Am Mittwochmorgen stellte der Besitzer ein Loch in einer Tür seines Fahrzeugs fest. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts aus dem Wagen entwendet. Zeugen, die Hinweise zu dem Aufbruchsversuch geben können oder in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

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