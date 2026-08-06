Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sicherer Schulweg: Polizei Westpfalz appelliert zum Schulstart zu besonderer Vorsicht

Bild-Infos

Download

Westpfalz (ots)

Mit dem Schulbeginn am kommenden Montag startet für viele Kinder in der Westpfalz ein neuer Lebensabschnitt. Für zahlreiche Erstklässlerinnen und Erstklässler ist es der erste Schulweg - zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Bus. Damit sind auch alle Verkehrsteilnehmenden besonders gefordert, aufmerksam und rücksichtsvoll zu sein.

Kinder nehmen den Straßenverkehr anders wahr als Erwachsene. Geschwindigkeiten und Entfernungen können sie häufig noch nicht zuverlässig einschätzen. Aufgrund ihrer Körpergröße haben sie zudem ein eingeschränktes Sichtfeld und reagieren mitunter spontan. Dadurch sind sie im Straßenverkehr besonders gefährdet.

Die Polizei Westpfalz appelliert deshalb an alle Verkehrsteilnehmenden, insbesondere an Autofahrerinnen und Autofahrer, in der Umgebung von Schulen und auf Schulwegen besonders aufmerksam und rücksichtsvoll zu fahren. Reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit, seien Sie jederzeit bremsbereit und rechnen Sie damit, dass Kinder unvermittelt auf die Fahrbahn treten können.

Zudem sollten Gehwege, Fußgängerüberwege und Bereiche an Ampeln nicht zugeparkt oder blockiert werden. Eine freie Sicht ist für die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr besonders wichtig.

Die Polizei Westpfalz empfiehlt Eltern, den Schulweg bereits vor dem ersten Schultag gemeinsam mit ihrem Kind einzuüben - auch der Rückweg sollte dabei berücksichtigt werden. Bewährt hat sich das Prinzip: "Vormachen, erklären - vormachen lassen, erklären lassen." Gerade in den ersten Schulwochen kann es sinnvoll sein, das Kind auf dem Schulweg zu begleiten und sein Verhalten im Straßenverkehr zu beobachten.

Wählen Sie den sichersten und nicht zwingend den kürzesten Schulweg - möglichst über Wege mit Fußgängerampeln oder Zebrastreifen.

Üben Sie mit Ihrem Kind das sichere Überqueren der Straße: Am Bordstein anhalten, nach links und rechts schauen und erst losgehen, wenn die Fahrzeuge tatsächlich stehen. Das gilt auch bei einer grünen Fußgängerampel.

Machen Sie Ihr Kind auf mögliche Gefahren an Einmündungen, Ein- und Ausfahrten sowie auf Parkplätzen aufmerksam.

Sorgen Sie für eine gute Sichtbarkeit durch helle Kleidung oder reflektierende Elemente - insbesondere in den Morgenstunden und während der dunklen Jahreszeit. Wenn Ihr Kind mit dem Fahrrad unterwegs ist, achten Sie auf ein verkehrssicheres Fahrrad und einen passenden Fahrradhelm.

Auch das Bringen und Abholen der Kinder mit dem Auto sollte gut überlegt sein. Fahrzeuge, die unmittelbar vor Schulen halten oder wenden, können schnell zu unübersichtlichen und gefährlichen Verkehrssituationen führen.

Die Polizei empfiehlt daher, Kinder möglichst zu Fuß zur Schule gehen zu lassen. Ist eine Fahrt mit dem Auto unvermeidbar, sollte das Kind in ausreichender Entfernung zur Schule an einer geeigneten und sicheren Stelle aussteigen. So kann das unmittelbare Verkehrsaufkommen vor der Schule reduziert und gleichzeitig die Selbstständigkeit der Kinder gefördert werden.

Die Polizei Westpfalz wünscht allen Schülerinnen und Schülern einen sicheren Start in das neue Schuljahr und bittet alle Verkehrsteilnehmenden, gerade in den ersten Schulwochen besonders aufmerksam zu sein. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell