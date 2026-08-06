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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Überfall in der Parkstraße

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch im Bereich Parkstraße/Schumannstraße einen 18-Jährigen überfallen. Der Vorfall ereignete sich zwischen 14 und 14:30 Uhr in der Nähe des Stadtparks. Die Täter schlugen ihrem Opfer unvermittelt ins Gesicht und entwendeten eine grüne Bauchtasche der Marke Calvin Klein. Darin befanden sich unter anderem Bargeld, Ausweisdokumente, eine Bankkarte, ein Smartphone sowie persönliche Gegenstände. Die Polizei geht aktuell von zwei Tätern aus. Zu ihrem Erscheinungsbild ist lediglich bekannt, dass sie weiß- beziehungsweise beigefarbene Sportschuhe getragen haben. Die Kriminalpolizei Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat den Vorfall in der Nähe des Stadtparks beobachtet? Wem sind im genannten Zeitraum zwei verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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