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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchtes Tötungsdelikt: Polizei ermittelt

Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Kriminalpolizei Kaiserslautern ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts, das sich am Dienstagabend in Landstuhl ereignete. Nach den bisherigen Ermittlungen meldeten Anwohner kurz nach 22 Uhr Knallgeräusche in der Nähe des Rathauses. Die Polizei war daraufhin mit starken Kräften im Einsatz. In der Lindenstraße trafen die Beamten einen schwerverletzten 20-Jährigen an. Er wurde umgehend medizinisch versorgt. Zum Gesundheitszustand und zur Art der Verletzungen erteilt die Polizei aktuell keine Auskünfte. Ein 53-jähriger Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Er wird im Laufe des heutigen Tages dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen hinsichtlich weiterer möglicher Mittäter dauern an. Die Hintergründe der Tat sowie die Umstände, unter denen der 20-Jährige verletzt wurde, sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zu einem möglichen Tatmittel macht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit keine näheren Angaben. Die weiteren Untersuchungen dauern an. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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