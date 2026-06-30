Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0438 --Polizei begleitet Breminale--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Osterdeich Zeit: 01.07.26 - 05.07.26

Am Mittwoch beginnt auf den Osterdeichwiesen wieder die Breminale. Damit alle Besucherinnen und Besucher das beliebte Kunst- und Kulturfestival unbeschwert genießen können, begleitet die Polizei Bremen die Veranstaltung mit uniformierten und zivilen Einsatzkräften.

Auch in diesem Jahr ist die Polizei mit einer Anlaufstelle auf dem Osterdeich zwischen der Deichstraße und der Mozartstraße (auf Höhe des Radio-Bremen-Zeltes) vertreten. Wer Hilfe benötigt, Fragen hat oder verdächtige Beobachtungen melden möchte, kann sich jederzeit an die Einsatzkräfte vor Ort wenden oder den Notruf 110 wählen.

Zur Erhöhung der Sicherheit wird erneut ein mobiler Videoanhänger auf dem Veranstaltungsgelände eingesetzt. Die Videoüberwachung dient der Vorbeugung und Verfolgung von Straftaten. Das Gelände wird entsprechend deutlich ausgeschildert.

Verkehrsregelungen

Von Mittwoch bis Samstag wird der Osterdeich zwischen Altenwall und Sielwall von 19:00 Uhr bis 02:00 Uhr für den Individualverkehr gesperrt. Am Sonntag gelten die Sperrungen bereits ab 08:00 Uhr bis 02:00 Uhr. Entsprechende Umleitungen sind ausgeschildert.

Kurzfristige Straßensperrungen im Umfeld der Veranstaltung sind aufgrund von Einsatzmaßnahmen möglich. Die Polizei empfiehlt daher die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder zu Fuß. Alternativ steht unter anderem der Park-and-Ship-Parkplatz "Zum Kuhhirten" zur Verfügung. Die Breminale ist zudem gut mit den Straßenbahnlinien 2, 3, 4 und 6 sowie den Buslinien 24 und 25 erreichbar.

Neben der Polizei sorgen auch der Ordnungsdienst, ein Sicherheitsdienst des Veranstalters, Sanitätsdienste sowie die bewährten Awareness-Teams für einen sicheren Festivalbesuch.

Sicherheitstipps

Wo viele Menschen zusammenkommen, nutzen Taschendiebe häufig günstige Gelegenheiten. Tragen Sie Geldbörsen, Smartphones und andere Wertgegenstände möglichst dicht am Körper und in verschlossenen Taschen. Lassen Sie zudem keine Wertsachen sichtbar im Fahrzeug zurück und nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen.

Sollten Sie sich bedrängt oder bedroht fühlen, machen Sie lautstark auf sich aufmerksam und sprechen Sie andere Personen gezielt an. Informieren Sie anschließend umgehend die Polizei.

Bitte beachten Sie außerdem das auf dem Veranstaltungsgelände geltende Waffenverbot sowie das Schwimmverbot in der Weser.

Mit gegenseitiger Rücksichtnahme und einem respektvollen Umgang miteinander tragen alle Besucherinnen und Besucher zu einer gelungenen Veranstaltung bei. Bitte nehmen Sie dabei auch Rücksicht auf die Anwohnerinnen und Anwohner.

Die Polizei Bremen wünscht allen Besucherinnen und Besuchern eine friedliche und schöne Breminale.

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