Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen nach Brand an Pkw auf Campingplatz gesucht

Ummanz (ots)

Bereits in den frühen Morgenstunden des Mittwochs, dem 15. Juli 2026, kam es gegen 02:30 Uhr zu einem Brand an einem Pkw auf einem Campingplatz auf Ummanz.

Nach bisherigen Erkenntnissen schliefen zwei Personen in einem auf dem Campingplatz abgestellten Volvo, als sie durch Brandgeruch geweckt wurden. Beim Verlassen des Fahrzeugs stellten sie fest, dass dieses im Bereich der Fahrzeugaußenseite brannte. Es gelang ihnen, das Feuer mithilfe eines Feuerlöschers selbst zu löschen. Personen wurden durch den Brand glücklicherweise nicht verletzt. Auch umliegende Zelte und Wohnwagen wurden nicht beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst war zur Spurensicherung im Einsatz. Zudem wurde ein Brandursachenermittler hinzugezogen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht zum 15. Juli 2026 im Bereich des Campingplatzes auf Ummanz verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich im Polizeihauptrevier Bergen unter der Telefonnummer 03838 810-0, über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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