Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet haben die Kripo am Donnerstag auf Trab gehalten. In der Mainzer Straße drangen unbekannte Täter in einen Verkaufscontainer eines Backwarenhändlers ein. Zwischen 18.30 Uhr am Mittwochabend und 4.45 Uhr am Donnerstagmorgen verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum. Sie entwendeten diverse Schlüssel und eine Kasse. In dieser befand sich allerdings kein Bargeld. Insgesamt entstand durch den Einbruch ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. In der Kerststraße konnten Unbekannte in ein Wohn- und Geschäftsgebäude eindringen. Auf noch nicht geklärte Weise gelangten sie in einen Lagerraum und in den Fahrstuhlschacht. Aus Letzterem entwendeten sie Werkzeuge, die dort wegen Baumaßnahmen gelagert waren. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Ersten Ermittlungen zufolge liegt die Tatzeit zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr. In ein Einfamilienhaus im Keltenweg drangen Diebe am Donnerstagabend zwischen 22.20 Uhr und 22.33 Uhr ein. Die Täter dürften erheblichen Lärm verursacht haben, als sie eine Tür einschlugen, um in das Gebäude zu gelangen. Offenbar nutzten sie gezielt die längere Abwesenheit der Bewohner aus, um das gesamte Haus zu durchwühlen. Was die Unbekannten mitgehen ließen, steht nicht abschließend fest. Allein der entstandene Sachschaden durch das gewaltsame Eindringen wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Die Kripo ermittelt in den drei Fällen und sucht Zeugen. Wer hat in den fraglichen Zeiträumen in der Nähe der Tatorte etwas Verdächtiges beobachtet oder gehört? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |kle

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