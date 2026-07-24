Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gute Nachrichten: Vermisste 16-Jährige wieder zuhause

Herschberg (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Die 16-jährige Vermisste aus Herschberg, nach der die Polizei seit etwa einem Monat suchte, ist seit Mittwoch wieder wohlbehalten zuhause. Wie der Polizei bekannt wurde, hatte das Mädchen sich bei seiner Mutter gemeldet, die sie dann an ihrem Aufenthaltsort abholte. Nach derzeitigen Erkenntnissen war die 16-Jährige bei einem Bekannten in Nordrhein-Westfalen untergekommen. Das Polizeipräsidium Westpfalz bedankt sich bei allen, die unseren Fahndungsaufruf unterstützt und Hinweise gegeben haben. Hinweis zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte: Die Vermisstensuche ist beendet und deshalb die Öffentlichkeitsfahndung eingestellt. Wir haben den Aufruf von der Fahndungsseite der Polizei Rheinland-Pfalz gelöscht sowie die Erstmeldung im Presseportal und auf den Social-Media-Kanälen des Polizeipräsidiums Westpfalz und der Polizei Rheinland-Pfalz aktualisiert/entfernt. Wir bitten alle, die den Aufruf geteilt und weitergeleitet haben, das Foto und den Namen des Mädchens ebenfalls zu löschen. |kle

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