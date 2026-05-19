Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßlicher Einbrecher wird Opfer eines Überfalls

Kaiserslautern (ots)

Am Montagvormittag kam es im Bereich eines Einkaufszentrums in der Pariser Straße zu einem Überfall. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand versuchten ein 24-Jähriger und drei Begleiter, einem 49-Jährigen eine Jacke abzunehmen. Der 24-Jährige vermutete, dass es sich dabei um seine eigene Jacke handelte, die bei einem Wohnungseinbruch im April gestohlen worden war.

Bei dem Versuch, die Jacke zurückzuerlangen, eskalierte die Situation. Es kam zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den fünf Beteiligten. Einsatzkräfte der Polizei griffen ein und nahmen die Männer vorübergehend fest. Sie wurden erkennungsdienstlich behandelt. Die Jacke wurde von den Beamten sichergestellt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ordnete das Amtsgericht die Durchsuchung der Wohnung des 49-Jährigen an. Die Ermittler vermuteten dort weiteres Diebesgut. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten Beweisgegenstände sicher.

Die Ermittlungen zum Überfall sowie dem Einbruchdiebstahl dauern an. |erf

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