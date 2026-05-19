PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßlicher Einbrecher wird Opfer eines Überfalls

Kaiserslautern (ots)

Am Montagvormittag kam es im Bereich eines Einkaufszentrums in der Pariser Straße zu einem Überfall. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand versuchten ein 24-Jähriger und drei Begleiter, einem 49-Jährigen eine Jacke abzunehmen. Der 24-Jährige vermutete, dass es sich dabei um seine eigene Jacke handelte, die bei einem Wohnungseinbruch im April gestohlen worden war.

Bei dem Versuch, die Jacke zurückzuerlangen, eskalierte die Situation. Es kam zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den fünf Beteiligten. Einsatzkräfte der Polizei griffen ein und nahmen die Männer vorübergehend fest. Sie wurden erkennungsdienstlich behandelt. Die Jacke wurde von den Beamten sichergestellt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ordnete das Amtsgericht die Durchsuchung der Wohnung des 49-Jährigen an. Die Ermittler vermuteten dort weiteres Diebesgut. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten Beweisgegenstände sicher.

Die Ermittlungen zum Überfall sowie dem Einbruchdiebstahl dauern an. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 17:48

    POL-PPWP: Polizei und Kinderunfallkommission: Gemeinsam für Sicherheit im Straßenverkehr

    Kaiserslautern (ots) - Rund um die Innenstadt bot die Werbegemeinschaft "Kaiser in Lautern" gemeinsam mit der Stadt Kaiserslautern und zahlreichen Partnern am Samstag ein abwechslungsreiches Programm für Familien und Interessierte. Von Spiel und Spaß über Bastelaktionen bis hin zu Wissenswertem und Kreativem war für jeden etwas dabei. Ein Highlight war der ...

    mehr
  • 16.05.2026 – 13:20

    POL-PPWP: Auto durchbricht Mauer

    Reichenbach-Steegen (ots) - Am späten Freitagnachmittag kam es vor einem Wohnhaus beim rückwärtigen Einparken zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen verwechselte der Fahrer Vorwärts- und Rückwärtsgang. In der Folge durchbrach er eine Mauer und stürzte etwa vier Meter tief in den darunterliegenden eigenen Garten. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Die Beifahrerin blieb unverletzt, ...

    mehr
  • 16.05.2026 – 13:14

    POL-PPWP: Polizeieinsatz nach Verkehrsunfall

    Mölschbach (ots) - Am frühen Morgen kam es auf der Straße zwischen Kaiserslautern-Aschbacherhof und Mölschbach zu einem Alleinunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwei Personen beteiligt. Bei dem Unfall wurde eine Person schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße musste infolge der Unfallaufnahme für knapp fünf Stunden gesperrt werden. Die Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren