Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei und Kinderunfallkommission: Gemeinsam für Sicherheit im Straßenverkehr

Kaiserslautern (ots)

Rund um die Innenstadt bot die Werbegemeinschaft "Kaiser in Lautern" gemeinsam mit der Stadt Kaiserslautern und zahlreichen Partnern am Samstag ein abwechslungsreiches Programm für Familien und Interessierte. Von Spiel und Spaß über Bastelaktionen bis hin zu Wissenswertem und Kreativem war für jeden etwas dabei.

Ein Highlight war der Infostand der Kinderunfallkommission Kaiserslautern e.V. (KUK), an dem ein ehrenamtliches Team wertvolle Informationen für eine sichere Mobilität im Straßenverkehr vermittelte. Mit interaktiven Elementen wie einem Lichttunnel wurden Fragen beantwortet: Ab welcher Entfernung erkennt man dunkel gekleidete Personen im Straßenverkehr? Welche Rolle spielt helle Kleidung? Und wie wirksam ist reflektierendes Material?

Ein Bewegungsparcours forderte die Kinder in Balance und Geschicklichkeit heraus - und wurde mit Begeisterung angenommen.

"Erfreulich, dass viele Erwachsene das Engagement der KUK wahrnahmen und sich für die Arbeit interessierten", betonte Erik Hippchen, Verkehrsexperte der Polizeidirektion Kaiserslautern und Geschäftsführer der Kinderunfallkommission.

Die KUK ist ein Netzwerk aus Institutionen, das sich für die Verkehrssicherheit und Mobilität von Kindern einsetzt. Das Polizeipräsidium Westpfalz ist als aktives Mitglied Teil des Netzwerks und trägt so zur Präventionsarbeit bei. |erf

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