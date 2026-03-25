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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannte erbeuten fast 60.000 Euro

Kaiserslautern (ots)

Eine 60-Jährige ist einer Betrügerbande in die Falle gegangen. Die Frau erhielt am Dienstag eine Nachricht, dass eine Auszahlung im vierstelligen Bereich von ihrem Konto erfolge. Die 60-Jährige könne sich melden, wenn sie den Betrag nicht angewiesen habe, was sie auch tat. Die Betrüger erklärten dann, dass das Konto wohl gehackt wurde und sie ihr Geld schnellstmöglich transferieren sollte. Das tat die Frau, mit der Folge, dass sich die Unbekannten fast 60.000 Euro von ihr erschlichen. Nun ermittelt die Polizei wegen Betrugs. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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