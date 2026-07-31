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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand eines Altkleider-Containers

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Im Meisenweg brannte am Mittwochabend ein Altkleider-Container. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Behälter sowie die darin befindlichen Kleidungsstücke wurden durch den Brand so stark beschädigt, dass sie nicht mehr nutzbar sind.

Kurz vor dem Brand, gegen 20:05 Uhr, beobachteten Passanten eine männliche Person mit einem Hund, vermutlich ein Pudel oder Schnauzer, die sich in der Nähe der Container aufhielt. Der Mann wird als etwa 40 bis 45 Jahre alt, 1,80 Meter groß, mit kurzen braunen Haaren und einer kurzen Jeanshose beschrieben. Ob er mit dem Brand in Verbindung steht, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Der Hundehalter könnte auch ein wichtiger Zeuge sein.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu dem Mann oder zu weiteren verdächtigen Beobachtungen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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