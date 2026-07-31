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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mutmaßliche Ladendiebe festgenommen

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagabend hat die Polizei in der Merkurstraße zwei mutmaßliche Ladendiebe festgenommen.

Eine Polizeistreife kontrollierte die beiden 20-jährigen Männer und stellte fest, dass sie Gegenstände bei sich trugen, die sich als Diebesgut aus einem Drogeriemarkt herausstellten. Die Beamten konnten die Ware dem Geschäft zurückgeben und leiteten gegen die Verdächtigen ein Ermittlungsverfahren ein. Zudem erteilten sie den Männern einen Platzverweis.

Kurze Zeit später fiel das Duo den Einsatzkräften erneut in der Merkurstraße auf. Bei einer weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass die beiden ihre mutmaßliche Diebestour fortgesetzt hatten: Sie hatten Diebesgut aus zwei weiteren Geschäften bei sich. Die Polizei sicherte die Gegenstände und nahm die Männer fest. Ein Richter ordnete die Ingewahrsamnahme an, um weitere Straftaten zu verhindern. Die 20-Jährigen blieben bis zum späten Abend in Polizeigewahrsam und müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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