Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Randalierer im Stadtpark

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Randalierers ist die Polizei am Mittwochnachmittag in die Pirmasenser Straße gerufen worden. Zeugen hatten gegen 13.15 Uhr telefonisch mitgeteilt, dass sich im Stadtpark ein Mann aufhalte, der aggressiv sei und andere Besucher bedränge. Möglicherweise sei der Unbekannte auch bewaffnet.

Mehrere Polizeibeamte rückten aus und stellten vor Ort einen Mann fest, der sofort aggressiv auf sie zukam. Weil er zunächst jegliche Anweisungen ignorierte, wurde dem Randalierer der Einsatz des Distanz-Elektro-Impulsgerätes angedroht. Daraufhin legte er sich sofort auf den Boden und ließ sich widerstandslos fesseln. Bei einer Durchsuchung des Mannes wurde keine Waffe gefunden.

Den bisherigen Schilderungen zufolge war es zwischen dem 32-Jährigen und einem anderen Mann lediglich zu verbalen Streitigkeiten gekommen. Ein strafrechtlich relevanter Sachverhalt ergab sich nicht. Zur Verhinderung weiterer Auseinandersetzungen wurde dem 32-Jährigen ein Platzverweis für den Stadtpark bis zum nächsten Morgen erteilt. Diesem kam er nach. |cri

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