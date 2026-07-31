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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vorsicht vor Taschendieben: Seniorin bestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag in einem Einkaufszentrum in der Pariser Straße eine 87-jährige Frau bestohlen. Gegen Mittag hatte die Seniorin während des Einkaufs ihre Handtasche am Einkaufswagen hängen. In dieser befand sich ihre Geldbörse mit Ausweispapieren, Bankkarten und Bargeld. Auf noch ungeklärte Weise gelang es den Tätern, das Portemonnaie zu entwenden. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen, die zwischen 11:30 Uhr und 12 Uhr Verdächtiges oder auffällige Personen in dem Markt wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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