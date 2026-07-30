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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat die Windschutzscheibe beschädigt?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch in der Richard-Wagner-Straße unterwegs waren und etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hier wurde ein geparktes Fahrzeug beschädigt.

Der VW Tiguan war nach Angaben seines Nutzers in Höhe des Hauses Nummer 32 am Fahrbahnrand abgestellt. Unbekannte Täter demolierten die Windschutzscheibe - vermutlich mit einem Stein. Der Schaden am Fahrzeug wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Bisherigen Ermittlungen zufolge dürfte die Tatzeit zwischen Mitternacht und 1 Uhr liegen. In diesem Zeitraum hörte ein Zeuge einen dumpfen Knall. Als er aus dem Fenster schaute, sei aber niemand zu sehen gewesen. Die beschädigte Scheibe fiel erst am nächsten Tag auf.

Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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