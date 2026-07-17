Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wartendes Fahrzeug touchiert und geflohen

Schalksmühle (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei nach einem grau-beigefarbenen Kombi mit Ennepetaler Kennzeichen. Der Unfall ereignete sich Mittwoch kurz nach 22 Uhr an der Straße am Viadukt Asenbach. Ein Schalksmühler befuhr die Straße aus Richtung der B 54, als ihm unter dem Viadukt der grau-beigefarbene Kombi entgegenkam. Der Schalksmühler ließ ihm die Vorfahrt und wartete. Im Vorbeifahren habe ihn der entgegenkommende Wagen dann jedoch touchiert, berichtete er später der Polizei. Der Kombi-Fahrer stoppte nur kurz und bog auf die Volmestraße nach rechts ab. Hinter ihm befand sich ein weiteres Fahrzeug. Die Polizei bittet nun auch den Fahrer dieses Wagens sowie mögliche weitere Zeugen oder Hinweisgeber, sich bei der Polizei in Halver, Telefon 02353/9199-0, zu melden. (cris)

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