Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brände in der Weisgerberstraße - Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr kam es in der Weisgerberstraße zu mehreren Bränden, deren Zusammenhang derzeit von der Polizei geprüft wird.

Zuerst meldeten Zeugen ein brennendes Toiletten-Häuschen. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell. Als Ursache wurde entzündetes Toilettenpapier festgestellt. Das Häuschen wurde so stark beschädigt, dass es voraussichtlich nicht mehr nutzbar ist. Zeugen beschrieben einen verdächtigen Mann mit blauem Shirt oder Pullover, der einen verwirrten Eindruck machte.

Zuvor war bereits ein leicht qualmender Gullischacht in Höhe der Hausnummer 50 gemeldet worden, hier entstand jedoch kein Schaden. Kurz darauf brannten auf einem Spielplatz in der Weisgerberstraße etwa 20 Quadratmeter trockene Grünfläche. Als die Feuerwehr eintraf, war das Feuer bereits erloschen.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat am Donnerstagabend in der Weisgerberstraße verdächtige Personen oder Aktivitäten beobachtet? Besonders gesucht wird der Mann mit blauem Shirt oder Pullover, der einen verwirrten Eindruck machte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |erf

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