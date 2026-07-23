Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 27-Jähriger attackiert Vollzugsdienst

Kaiserslautern (ots)

In der Fruchthallstraße hat ein 27-Jähriger am Mittwochvormittag den kommunalen Vollzugsdienst angegriffen und einen Beamten leicht verletzt. Nach aktuellen Erkenntnissen sollte der Mann gegen 11.30 Uhr einer Kontrolle unterzogen werden. Unmittelbar nachdem die Einsatzkräfte ihn ansprachen, reagierte er aggressiv. Weil der 27-Jährige um sich schlug und trat, mussten die Beamten ihm Handschellen anlegen. Er beruhigte sich zunächst, fing jedoch wieder an, nach den Vollzugsdienstlern zu treten, als Unterstützungskräfte hinzukamen. Während sich der Unruhestifter gegen die zusätzliche Fixierung seiner Beine wehrte, stürzte er und zog sich eine Verletzung im Gesicht zu. Ein Beamter erlitt eine Schürfwunde am Knie. Wie sich herausstellte, hatte der 27-Jährige deutlich dem Alkohol zugesprochen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,5 Promille. Zur Behandlung seiner Verletzung und zur Entnahme einer Blutprobe wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Er kassierte eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs und einen Platzverweis für die Innenstadt. Offenbar beeindruckte das den Mann nur wenig. Um 17 Uhr lief er dem Vollzugsdienst erneut in die Arme - wieder in der Innenstadt. Sein Alkoholpegel lag nun sogar bei 4,25 Promille. Wegen des Verstoßes gegen den Platzverweis landete der Störenfried auf Anordnung des Gerichts für den Rest des Abends in einer Gewahrsamszelle. |kle

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