Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kinder auf Diebestour

Kaiserslautern (ots)

Zwei Kinder waren am Dienstag in der Innenstadt auf "Diebestour". Die beiden 11 und 12 Jahre alten Mädchen wurden am frühen Nachmittag in einer Parfümerie dabei erwischt, als sie "lange Finger" machten. Sie hatten zwei Tüten bei sich, die bereits voller Kosmetikartikel und anderer kleiner Gegenstände waren.

Wie sich herausstellte, stammten die Produkte aus verschiedenen Drogeriemärkten sowie einem Geschenkeladen. Die Sachen wurden sichergestellt und die beiden strafunmündigen Ladendiebinnen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten entlassen... |cri

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