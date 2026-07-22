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POL-PDKL: Lkw kracht in Hauswand

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Kaiserslautern (ots)

Ein Lkw-Fahrer ist am heutigen Mittwochmorgen im Stadtteil Erfenbach mit seinem Sattelzuggespann in eine Hauswand gekracht. Der 58-Jährige war auf der Jahnstraße in Richtung Erzhütten unterwegs, als er an der Ecke Schulgartenstraße aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Beschädigt wurde bei der Kollision nicht nur das betroffene Haus, auch die Mauer eines Nachbaranwesens wurde durch herumfliegende Fahrzeugteile in Mitleidenschaft gezogen. Inklusive des Unfall-Brummis wird der Gesamtschaden auf mindestens 60.000 Euro geschätzt. Der hinzugerufene Rettungsdienst untersuchte den Lkw-Fahrer. Er blieb entgegen einer ersten Annahme unverletzt. Doch wie sich herausstellte, war der 58-Jährige nicht nüchtern am Steuer. Die Einsatzkräfte bemerkten seine Alkoholfahne und führten einen Atemtest mit ihm durch. Das Ergebnis: 3,4 Promille. Seinen Führerschein ist der Mann damit vorerst los. Er musste eine Blutprobe abgeben und kassierte eine Anzeige wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn zeitweise gesperrt, was zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen führte. Um die Bergung des Lastwagens und des Aufliegers kümmerte sich ein Abschleppdienst. Die Straße konnte gegen 13 Uhr wieder vollständig freigegeben werden. Ein Statiker überprüfte vor Ort, ob das beschädigte Haus einsturzgefährdet ist. Glücklicherweise konnte er Entwarnung geben, ein akuter Handlungsbedarf besteht demnach nicht. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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