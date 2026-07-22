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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brennendes Auto auf Restaurantparkplatz

Kaiserslautern (ots)

Auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Mainzer Straße hat am Dienstagnachmittag ein Auto gebrannt. Zeugen alarmierten gegen 16.30 Uhr die Polizei und die Feuerwehr. Die Löschtrupps konnten den Brand schnell eindämmen. Nach Angaben des Fahrzeughalters hatte er seinen Hyundai etwa zehn Minuten zuvor aus einer Werkstatt abgeholt. Kaum hatte er den Wagen auf dem Parkplatz abgestellt und das Restaurant betreten, brach schließlich das Feuer aus. Wieso es zu dem Brand kam, steht nicht fest. Die Beamten fanden jedoch keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Verletzt wurde niemand. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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