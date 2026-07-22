Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: E-Scooter gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Der E-Sccoter einer 16-Jährigen ist am Stiftsplatz gestohlen worden. Die Jugendliche hatte den Roller nach eigenen Angaben am Montagabend gegen 19 Uhr dort an einem Fahrradständer abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Doch das brachte offenbar nichts, Unbekannte entwendeten den E-Scooter. Als die Eigentümerin den Verlust am Dienstagmittag um 12 Uhr bemerkte, informierte sie die Polizei. Diese ermittelt wegen des Diebstahlverdachts und bittet Zeugen, sich zu melden: Wer zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtete, den Täter gesehen hat oder weitere Hinweise zum Vorfall geben kann, wird gebeten sich an die Polizeiinspektion 1 unter Telefon 0631 369-14199 wenden. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. |laa

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