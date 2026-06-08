Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 51-Jährige beleidigt Polizeistreife

Kaiserslautern (ots)

Eine Frau hat am Freitagnachmittag Polizeibeamte beleidigt. Sie war in der Innenstadt unterwegs, als eine Polizeistreife an ihr vorbeifuhr. Das nahm die 51-Jährige zum Anlass und zeigte den Einsatzkräften beide Mittelfinger. Die Beamten hielten an und kontrollierten die Frau, die sich weiterhin aggressiv verhielt. Einer ihrer Begleiter störte zudem wiederholt die Polizeiarbeit. Bei der Kontrolle der Frau wurde ein Tierabwehrspray sichergestellt. Innerhalb der Waffen- und Messerverbotszone in der Innenstadt darf ein solches Spray nicht mitgeführt werden. Die 51-Jährige erhielt einen Platzverweis für die Innenstadt bis zum nächsten Morgen. Sie muss sich nun wegen Beleidigung verantworten. |laa

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