Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Kaiserslautern (ots)

Am Samstagabend stellten Polizeibeamte im Rahmen eines anderen Einsatzes auf dem Einsiedlerhof einen Pkw mit abgelaufenem Kurzzeitkennzeichen fest. Das Fahrzeug wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 26-jährigen Fahrzeugführer wurden Alkoholgeruch sowie drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,65 Promille. Zudem verlief ein freiwilliger Drogenschnelltest positiv auf die Stoffgruppen THC und Amphetamin. Im Verlauf der Kontrolle wurde außerdem bekannt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der 26-Jährige musste mit zur Polizeidienststelle kommen und eine Blutprobe abgeben. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. |pvd

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