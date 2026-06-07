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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstähle aus unverschlossenen Pkw - Polizei bittet um Hinweise

Rodenbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Bahnhofstraße in Rodenbach zu mehreren Diebstählen aus unverschlossenen Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten bislang unbekannte Täter mehrere unverschlossene Fahrzeuge und entwendeten daraus Wertgegenstände. Derzeit sind der Polizei drei Geschädigte bekannt. Die Ermittlungen zu den Tätern sowie zum genauen Umfang des Diebesguts dauern an. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bahnhofstraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle unter der Tel. 0631-36914250 zu melden. Zugleich weist die Polizei darauf hin, Fahrzeuge auch bei kurzer Abwesenheit stets zu verschließen und keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeuginneren zurückzulassen. |pvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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