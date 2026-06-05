Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unbekannte brechen in Gartenhaus ein

Kaiserslautern (ots)

Zwischen Dienstag und Donnerstag verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Schrebergartenparzelle in der Entersweilerstraße. Sie brachen die Tür eines Gartenhäuschens auf und entwendeten eine Powerstation im Wert von etwa 1.000 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen fand die Tat zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Donnerstag, 15 Uhr, statt. Hinweise auf die Täter liegen zurzeit nicht vor. Deswegen sucht die Polizei Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Wem sind ungewöhnliche Fahrzeuge oder Personen aufgefallen? Hilfreiche Angaben nimmt die Polizei in der Gaustraße unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |kle

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