Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung: Reifen aufgeschlitzt

Kaiserslautern (ots)

Auf einem Parkplatz am Kaiserbergring haben Vandalen in der Nacht zum Freitag ihr Unwesen getrieben. Abgesehen hatten sie es auf einen dort abgestellten Opel. Mit einem scharfen Gegenstand stachen sie in einen der Reifen und richteten Schaden in Höhe von etwa 150 Euro an. Die Sachbeschädigung fand zwischen Donnerstag, 23 Uhr, und Freitag, 4 Uhr, statt. Wer hat in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet oder kann Angaben zu dem Vorfall machen? Hinweise nehmen die Beamten des Altstadtreviers unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |kle

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