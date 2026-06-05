Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall: Fahrradfahrer leicht verletzt

Kaiserslautern (ots)

An der Kreuzung Donnersbergstraße/Stiftswaldstraße hat es am Donnerstagmorgen "geknallt". Ein 43-jähriger Autofahrer, der aus der Stiftswaldstraße in die Donnersbergstraße einbiegen wollte, kollidierte mit einem vorfahrtsberechtigten Pedelec-Fahrer. Der 48-jährige Radler stürzte und zog sich eine Verletzung an der Schulter zu. Er musste vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 1.500 Euro. Den 43-Jährigen erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. |kle

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