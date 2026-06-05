PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall: Fahrradfahrer leicht verletzt

Kaiserslautern (ots)

An der Kreuzung Donnersbergstraße/Stiftswaldstraße hat es am Donnerstagmorgen "geknallt". Ein 43-jähriger Autofahrer, der aus der Stiftswaldstraße in die Donnersbergstraße einbiegen wollte, kollidierte mit einem vorfahrtsberechtigten Pedelec-Fahrer. Der 48-jährige Radler stürzte und zog sich eine Verletzung an der Schulter zu. Er musste vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 1.500 Euro. Den 43-Jährigen erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 05.06.2026 – 13:49

    POL-PDKL: Streit auf offener Straße: Fußgängerin und Autofahrer geraten aneinander

    Kaiserslautern (ots) - Eine Auseinandersetzung mit Handgreiflichkeiten ereignete sich am Donnerstagnachmittag in der Donnersbergstraße. Ein 23 Jahre alter Autofahrer verletzte eine 58-Jährige leicht. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll die Passantin gegen das Auto des Manns geschlagen haben, als dieser an einer Ampel hielt. Nachdem die 24-jährige Beifahrerin ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 13:16

    POL-PDKL: Unfallflucht: Zeugen gesucht

    Kaiserslautern (ots) - Ein Unbekannter beschädigte am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Am Zimmermannskreuz" einen geparkten Peugeot und beging Fahrerflucht. Nach den bisherigen Erkenntnissen streifte der Flüchtige das Auto im Vorbeifahren und zerkratze die komplette Fahrerseite. Es entstand ein Schaden von mindestens 2.500 Euro. Ereignet hat sich der Vorfall zwischen 18 Uhr und 22.30 Uhr. Die ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 12:06

    POL-PDKL: Grabstein mit Axt und Meißel beschädigt

    Kaiserslautern (ots) - Die Polizei ermittelt gegen einen 34-jährigen Mann wegen des Verdachts der Störung der Totenruhe. Ihm wird vorgeworfen, am Donnerstagnachmittag mindestens einen Grabstein auf dem Hauptfriedhof mit einem Meißel und einer Axt beschädigt zu haben. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte stellten den Verdächtigen noch in der Nähe des Grabes zur Rede. Unter Androhung der Ingewahrsamnahme ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren