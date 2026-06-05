Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht: Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Ein Unbekannter beschädigte am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Am Zimmermannskreuz" einen geparkten Peugeot und beging Fahrerflucht. Nach den bisherigen Erkenntnissen streifte der Flüchtige das Auto im Vorbeifahren und zerkratze die komplette Fahrerseite. Es entstand ein Schaden von mindestens 2.500 Euro. Ereignet hat sich der Vorfall zwischen 18 Uhr und 22.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfall und dem Verursacher machen können. Hinweise nimmt das Altstadtrevier unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |kle

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