Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Trio beschädigt wiederholt Toilettenhäuschen

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zum wiederholten Mal haben Unbekannte in der Gewerbestraße ein Toilettenhäuschen umgeworfen und dabei Sachschaden verursacht. Nach aktuellen Erkenntnissen handelt es sich bei den Tätern vermutlich um drei Jugendliche, die sich seit dem 8. Mai - insbesondere an Wochenenden - an dem Klosett zu schaffen machten - zuletzt am Freitag, 29. Mai, gegen 23.30 Uhr.

Von einer Person ist bekannt, dass sie mit einem Fahrrad unterwegs war. Lediglich am Vorderrad des Mountainbikes waren Speichenreflektoren angebracht. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist das Trio aufgefallen? Wer kann Angaben zu dem Fahrrad und seinem Besitzer machen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

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