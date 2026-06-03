Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht: Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Am Montagmittag kam es auf einem Parkplatz in der Straße "Am Nussbäumchen" zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Der Unbekannte stieß gegen einen Dacia Duster und hinterließ einen Schaden von rund 2.500 Euro. Die Autobesitzerin konnte den Unfallzeitpunkt auf den Zeitraum zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr eingrenzen. Für die Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können. Hinweise nimmt die Inspektion in der Gaustraße unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |kle

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