Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl aus geparktem Auto - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Dienstag haben sich Unbekannte in der Gustav-Eiffel-Straße an einem abgestellten Nissan "bedient". Aus dem offenbar unverschlossenen Auto nahmen sie eine Sporttasche mitsamt Inhalt mit. Dem Eigentümer entstand ein Schaden von schätzungsweise 300 Euro. Die Täter schlugen ersten Erkenntnissen zufolge zwischen Montag, 22.30 Uhr, und Dienstag, 5.45 Uhr, zu. Die Polizei sucht Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kle

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