Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 40-Jähriger fällt mehrfach auf

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstag hatte die Polizei mehrfach mit einem 40-Jährigen zu tun, der Passanten bedrohte. Gegen 16.30 Uhr begegnete der Mann einer 32- Jährigen in der Rudolf-Breitscheid-Straße und bedrohte sie ohne erkennbaren Anlass mit einer Glasflasche. Eine 30-Jährige, die der Frau zu Hilfe kam, bewarf er mit der Flasche, verfehlte sie jedoch. Eine vorbeifahrende Streife der Bundespolizei wurde auf den Vorfall aufmerksam und konnte dem Mann Handschellen anlegen. Die beiden Frauen blieben unverletzt. Der 40-Jährige erhielt eine Anzeige wegen des Verdachts der Bedrohung und der gefährlichen Körperverletzung sowie einen Platzverweis. Um 22.45 Uhr fiel der Mann erneut auf. Er bedrohte einen 62-jährigen Imbiss-Verkäufer am Schillerplatz. Seine Drohungen unterstrich er mit einer Glasscherbe und handelte sich damit die nächste Anzeige ein. Auch der 62-Jährige blieb unverletzt. Wie sich herausstellte, stand der 40-Jährige unter Alkoholeinfluss. Ein Atemtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Die Einsatzkräfte brachten ihn schlussendlich in eine Psychiatrie. |kle

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