Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei ermittelt wegen Fahrraddiebstählen

Kaiserslautern (ots)

Am Montagabend stahlen Unbekannte in der Eisenbahnstraße ein E-Bike. Der Eigentümer hatte es gegen 19 Uhr an der Ecke Rummelstraße abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als er nach nur wenigen Minuten zurückkehrte, war das Fahrrad verschwunden. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 2.500 Euro. Ebenfalls Anfang der Woche brachen Unbekannte in einen Hinterhof in der Papiermühlstraße ein und stahlen ein Mountainbike. Es handelt sich um ein grau/weißes Fahrrad mit einer neongrünen Getränkehalterung. Nach derzeitigen Ermittlungen entstand ein Schaden von rund 450 Euro. Wie die Diebe sich Zutritt zu dem Hof verschafften, ist Gegenstand der Ermittlungen. Ersten Erkenntnissen zufolge schlugen sie zwischen Montag, 13 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr, zu. In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich mit dem Altstadtrevier in Verbindung zu setzen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |kle

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