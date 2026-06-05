Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Trio sucht Streit - Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelt wegen einer gemeinsam begangenen Körperverletzung am Mittwochabend in der Tannenstraße. Nach dem aktuellen Stand der Erkenntnisse suchten drei Jugendliche mit zwei Männern im Alter von 33 und 34 Jahren sowie einer 22-jährigen Frau Streit. Die verbalen Provokationen gipfelten in einer körperlichen Attacke durch das Trio, bei der auch Pfefferspray zum Einsatz kam. Die beiden Männer und die Frau wurden leicht verletzt, die Angreifer flüchteten.

Die Polizei konnte die Verdächtigen identifizieren. Gegen die Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Zeugen, die das Geschehen zwischen 21:15 Uhr und 21:30 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 14199 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

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